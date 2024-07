Sabine Moussier habla de su enfermedad autoinmune en la Casa de los Famosos

Para todos fue una sorpresa que la Casa de los Famosos anunciara a Sabine Moussier como una de sus participantes. No obstante, su presencia ha estado marcada por algunos desafíos relacionados con la salud, como lo comentó la propia actriz.

En días recientes, la reconocida actriz mostró su vulnerabilidad al romper en llanto y hablar sobre la enfermedad autoinmune que padece.

¿Cómo es el estado de salud de Sabine Moussier?

Luego de entrar en La Casa de los Famosos, Sabine ha tenido que enfrentar algunas complicaciones de salud. Como resultado, la actriz recurrió a su compañera Shanik Berman, quien luego de una sesión de meditación, sugirió que Moussier podría necesitar algunos suplementos como zinc y magnesio para sentirse mejor.

No obstante, pasados unos días, Sabine rompió en llanto al confesarle a Karime Pindter y Shanik Berman que tiene una enfermedad autoinmune. La actriz no contuvo sus emociones y confesó lo siguiente: “Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal, pero me sube y me baja, y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla porque yo entré muy bien”.

¿De qué manera afecta su condición a la Casa de los Famosos?

El estado de salud de Sabine ha causado preocupación entre sus compañeros. De hecho, durante la conversación que sostuvo con Karime y Shanik se pudo apreciar palabras de aliento como: “te tienes que recuperar”, “vas a estar bien”.

Los síntomas que Sabine ha experimentado, como fiebre, escalofríos, dolor estomacal, han limitado su participación en las actividades del reality show. De hecho, no pudo participar en la prueba de liderazgo debido a su estado de salud.

¿Qué enfermedad tiene Sabine Moussier?

El estado de salud de la actriz ha causado preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntan qué enfermedad tiene Sabine. Lo cierto es que se cree que podría tratarse de una recaída de la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por garrapatas que también puede tener síntomas autoinmunes.

Participar en un reality show como La Casa de los Famosos puede representar un desafío para alguien que vive con una enfermedad autoinmune. De esta forma, el estrés emocional, el entorno cerrado, los cambios en la rutina y la exposición constante a posibles agentes infecciosos podrían aumentar los síntomas y complicar el control de la enfermedad.